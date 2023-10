Künftig wird es immer wichtiger, die volatile Stromversorgung durch Stromspeicher abzusichern. Vielversprechend erscheint in diesem Zusammenhang die Nutzung bereits vorhandener Batteriekapazitäten von Elektrofahrzeugen.



Bidirektionales Laden ermöglicht unterschiedliche Formen der Rückspeisung, darunter die Rückspeisung an Geräte, die an das Fahrzeug angeschlossen sind (V2L = Vehicle to Load). Die technologischen und regulatorischen Hürden sind hier besonders niedrig. Anspruchsvoller gestaltet sich die Stromrückspeisung ins Gebäude (V2B = Vehicle to Building) oder ins öffentliche Stromnetz (V2G = Vehicle to Grid).



Mit V2B können Unternehmen essenzielle Betriebsabläufe auch im Falle eines Blackouts mit Hilfe ihres bidirektionalen Flottenkraftwerks aufrecht erhalten. Der Fuhrpark fungiert hierbei als Back-up-Stromquelle. Ganz allgemein sorgen V2L- und V2B-Technologien für höhere Resilienz der Produktions- und Unternehmensprozesse.