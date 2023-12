Wien will mehr Photovoltaik: Ab 2024 erhöht die Hauptstadt ihr PV-Förderbudget auf rund 15 Mio. Euro pro Jahr. Das neue Förderangebot richtet sich an Wiener Betriebe, Bauträger und Private und soll diese beim Umstieg auf erneuerbare Energien unterstützen.



Bis November kamen über 3.300 neue Photovoltaik-Anlagen auf Wiens Dächern hinzu, was einem Leistungs-Anstieg von etwa 55 Megawatt-Peak entspricht. Das gesetzte Ziel, im Jahr 2023 einen Ausbau von 50 Megawatt-Peak (MWp) an PV-Leistung im Stadtgebiet zu erreichen, wurde damit übertroffen. Insgesamt liefern nun knapp 8.000 PV-Anlagen über 155 MWp Stromleistung. Damit können umgerechnet rund 44.000 Wiener Haushalte versorgt und über 35.000 Tonnen CO 2 eingespart werden.



„Wien wird bis 2040 klimaneutral. Am Weg dorthin stellen wir Schritt für Schritt die Energieversorgung der Stadt um. Photovoltaik spielt dabei eine zentrale Rolle, denn Sonnenstrom ist klimafreundlich und krisensicher“, betont Bürgermeister Michael Ludwig.



