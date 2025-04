Trotz des Minus von zehn Prozent war der PV-Zubau 2024 der zweitgrößte in der österreichischen Geschichte. Das ist auch wichtig, denn Österreich will bis 2030 ganze 100 Prozent der Stromversorgung bilanziell aus erneuerbaren Quellen decken. Was es braucht, um dieses Ziel zu erreichen, ist im Österreichischen Netzinfrastrukturplans (ÖNIP) festgelegt.

Im Falle der Photovoltaik sollen bis 2030 etwa 21 TWh Strom von der Sonne kommen – mehr als doppelt so viel wie aktuell und das in einem Zeitraum von etwa fünf Jahren. Rein rechnerisch müsste die PV-Stromerzeugung also jährlich um mindestens 2 TWh ausgebaut werden. 2023 und 2024 lag der jährliche Ausbauwert über dem ÖNIP-Ziel – aber auch nicht so viel darüber, dass ein Einbruch des Marktes verkraftbar wäre.