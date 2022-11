Die EU-Richtlinie 2011/65/EU (engl. „Restriction of the use of certain Hazardous Substances“) – daher auch RoHS-Richtlinie genannt – beschränkt die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. So soll ein Beitrag zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt einschließlich der umweltgerechten Verwertung und Beseitigung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geleistet werden.



Diese Stoffe sind betroffen:

Blei (0,1 %)

(0,1 %) Quecksilber (0,1 %)

(0,1 %) Cadmium (0,01 %)

(0,01 %) Sechswertiges Chrom (0,1 %)

Chrom (0,1 %) Polybromierte Biphenyle (PBB) (0,1 %)

(PBB) (0,1 %) Polybromierte Diphenylether (PBDE) (0,1 %)

2022 hat die EU die Ausnahmen von Stoffbeschränkungen und den zeitlichen Rahmen bezüglich Quecksilber in Lampen angepasst. Von den Ausnahmen betroffen sind: CCFL- (cold cathode fluorescent lamps) und EEFL-Lampen (external electrode fluorescent lamps) für besondere Verwendungszwecke, Hochdrucknatrium(dampf)lampen, einseitig gesockelte (Kompakt-)Leuchtstofflampen, Metallhalidlampen, Entladungslampen für besondere Verwendungszwecke, Niederdruckentladungslampen, nichtlineare Tri-Phosphor-Lampen, beidseitig gesockelte lineare Leuchtstofflampen und Leuchtstofflampen.

Zur Richtlinie: https://eur-lex.europa.eu/lega...

Zur Anpassung 2022: https://www.wko.at/service/umw...