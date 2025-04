Besonders ladefroh waren Elektroautofahrer*innen im Jahr 2024 am 13. Dezember - an diesem Freitag wurde insgesamt 6.070-Mal geladen. Generell laden die E-Autofahrer*innen in Wien unter der Woche mehr: Von Montag bis Freitag ist die Auslastung an den öffentlichen Ladestellen im Schnitt um etwa 40 Prozent höher als am Wochenende.

Der „Hotspot“ der Ladevorgänge ist der 2023 eröffnete Schnellladepark am Margaretengürtel 74 in Wien - hier können E-Autofahrer*innen an zehn Ultra-Schnellladestellen ihre Elektroautos besonders effizient laden - ein durchschnittliches Elektroauto lädt für 100 Kilometer Reichweite nur 12 Minuten. Mehr als 33.000-mal wurde 2024 am Schnellladehub Margaretengürtel geladen. Die weiteren Favoriten unter den Ladestationen nach Ladevorgängen sind Morzinplatz (1010 Wien), Siebensterngasse (1070 Wien) und Amerlingstraße (1060 Wien).