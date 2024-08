Eines der Projekte aus den ersten beiden Fördercalls startet jetzt in die Bauphase: 184 Parkplätze werden bei der Erlebniswelt Haubiversum der Bäckerei Haubis in Petzenkirchen überdacht und mit PV-Anlagen ausgestattet. Rund 620.000 kWh Strom werden hier künftig jährlich erzeugt: „Mit der Überdachung und PV-Ausrüstung unserer Parkplätze schaffen wir nicht nur Schatten für unsere Besucher, sondern nutzen auch die Sonnenenergie, um nachhaltigen Strom für unsere Brot-Erlebniswelt zu erzeugen. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und zur Energieautonomie“, freut sich Haubis-Geschäftsführer Anton Haubenberger.

Weitere Projekte werden unter anderem in Wiener Neustadt durchgeführt, wo 111 Parkplätze beim Erlebnisbad Aqua Nova überdacht werden sollen, in Waidhofen an der Thaya mit 114 Stellplätzen, in der Stadtgemeinde Hollabrunn mit 100 Stellplätzen und In der Au in Klosterneuburg. Dazu kommen noch PV-Überdachungen beim Schloss Luberegg, in Staatz-Kautendorf, Randegg, Wolkersdorf, vor der Shopping City Süd sowie in Amstetten. Die Landesförderung beträgt bis zu 1.000 Euro pro Kilowattpeak und richtet sich an Gemeinden, Unternehmen, Vereine und konfessionelle Einrichtungen, die damit ihre bestehenden und frei zugänglichen Parkplätze mit PV-Anlagen überdachen. Bis Ende November läuft ab sofort der vierte Fördercall, dafür steht ein Budget von 1 Mio. Euro zur Verfügung.