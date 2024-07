„Das Photovoltaikprojekt von Ströck in Zusammenarbeit mit Burgenland Energie zeigt in mehrfacher Hinsicht die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit von umfassendem Nachhaltigkeitsdenken in der Wirtschaft. Neben dem Beitrag zum Klima- und Umweltschutz erzielen wir auch Kosteneinsparungen. Langfristig geht es um Energieautarkie, um Versorgungssicherheit zu garantieren", erklärt Bäckermeister Gerhard Ströck.

Den Umbau der Backstube in der Lexergasse nimmt Ströck zum Anlass, um eine weitere grüne Vision umzusetzen: Erstmals entsteht auf einem Industriebau in Ostösterreich ein Gründach mit zukunftsweisender Technik. Diese neu geschaffenen Grünflächen helfen durch die Verdunstungskühlung, die Hitzeentwicklung in der Stadt zu reduzieren. Im Dach ist ein eigener Wasserspeicher integriert, der den Regen für die Pflanzen speichert und bei Starkregen gleichzeitig die Kanalisation entlastet.