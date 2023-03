„Die PREFA Solardachplatte gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen“, fasst Jörg Schelske aus der PREFA Anwendungstechnik die technischen Details zusammen. Während die kleine Solardachplatte die Maße 700 x 420 mm in verlegter Fläche hat und eine Leistung von 43 Wp pro Stück bringt, misst die große Solardachplatte 1.400 x 420 mm in verlegter Fläche und bringt eine Leistung von 100 Wp pro Stück. Beide wiegen inklusive integrierter Technologie 12,6 kg/m2 und werden in den P.10 Farben Anthrazit, Schwarz sowie Dunkelgrau angeboten. Die Solardachplatte ist nach IEC 61215:2016 und IEC 61730 geprüft.