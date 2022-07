Auch wenn ein paar Bundesländer im PV-Ausbau recht strebhaft waren, gibt es unter ihnen jedoch kein*e Musterschüler*in, so das Fazit. Bis auf Oberösterreich hat kein Bundesland sein Zubau-Soll erfüllt. Besonders die legistischen Rahmenbedingungen seien durchwachsen und wurden im letzten Jahr nur punktuell verbessert, so der Verband. Einzelne Bundesländer zeigen aber, was möglich ist: So gibt es mittlerweile PV-Verpflichtungen (Wien, Niederösterreich, Steiermark), erleichterte Elektrizitäts-Bewilligungen (Niederösterreich, Salzburg) oder ausgewiesene PV-Zonen für Freiflächen (Burgenland).