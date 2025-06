Besonders dynamisch zeigt sich die Entwicklung im Stromsektor. 2024 wurde Österreich erstmals seit dem Jahr 2000 wieder deutlicher Netto-Stromexporteur. Obwohl das Jahr wegen der guten Wasserführung von einer überdurchschnittlich hohen Erzeugung aus Wasserkraft geprägt wurde, ist das ein sichtbares Zeichen für den Fortschritt beim Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung. Der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversorgung lag 2023 bei rund 88 Prozent, 2024 stieg dieser Wert gar auf über 90 Prozent, schätzt die Energieagentur. Die genaue Zahl liegt jedoch erst im Herbst vor.

Selbst in einem Rekordjahr wie 2024 war aber deutlich, dass die Potenziale für Windkraft in Österreich noch nicht zur Genüge genutzt werden. Das zeigt sich vor allem in den Wintermonaten, wenn die Stromimporte wieder ansteigen, weil noch nicht genug Windkraft installiert ist – eine Technologie, die einen großen Teil der Erzeugung im Winterhalbjahr abliefert.

>>> Fördercalls für Erneuerbare überraschend gestartet

Am dynamischsten wächst weiterhin die Photovoltaik: Lag der jährliche PV-Zubau im Jahr 2020 noch bei 341 MW, hat er in den Folgejahren massiv zugenommen, er lag 2023 und 2024 jeweils bei mehr als 2.200 MW, und das geht auch 2025 noch weiter. Fast 9.000 MWp PV-Leistung sind damit bereits in Österreich installiert. „Das stellt die Netze in Zeiten großer Einspeisung vor immense Herausforderungen. Der Umgang mit Solarspitzen und die erforderliche Systemdienlichkeit des PV-Ausbaus stellen die großen unmittelbaren Herausforderungen der nächsten Jahre dar“, so Angerer.

„Der Strombereich zeigt, wie schnell der Ausbau Wirkung zeigen kann“, fügt Günter Pauritsch, Leiter des Centers Energiewirtschaft und Infrastruktur der Österreichischen Energieagentur, hinzu. „Aber es braucht das passende System dazu: Netze, Speicher, Flexibilität. Genau dafür muss das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) jetzt den Rahmen schaffen“, so Pauritsch.