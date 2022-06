Suntastic.Solar steigt ins Contracting-Geschäft ein

Der neue Geschäftszweig ist jedoch nicht der einzige Zuwachs, den Suntastic.Solar zu verzeichnen hat. So konnte der Distributor sowohl im PV- als auch im Stromspeichermarkt in den letzten Jahren ein im Vergleich zum Markt deutlich überproportionales Wachstum verzeichnen und hat darüber hinaus schon jetzt das doppelte Auftragsvolumen des Vorjahres erreicht.



„Unsere Auftragsbücher sind voll“, freut sich Markus König, Gründer und Geschäftsführer von Suntastic.Solar, allerdings bedingt: „Der einzige limitierende Faktor ist derzeit die Warenverfügbarkeit bei unseren Lieferanten. Die österreichischen Produzenten z.B. sind für heuer bereits ausverkauft. Unser größtes Sorgenkind sind jedoch die Wechselrichter. Hier herrscht generell ein Mangel am Markt, welcher der großen Nachfrage entgegensteht.“



Die Unternehmensentwicklung zeigt dennoch steil nach oben. So hat der Distributor die Anzahl seiner Mitarbeiter von 60 Ende 2021 auf aktuell mehr als 100 gesteigert und am Standort Spillern ein neues Lager eröffnet. Zudem steigt das Auftragsvolumen aus dem Nachbarland Deutschland. Eine eigene Gesellschaft, die Suntastic.Solar Germany, mit Sitz im Süden von Bayern ist dementsprechend in Gründung.