Effizienz von Lithium-Batterien : TU Graz: Schlummernde Reserve bei Lithium-Ionen-Akkus

Akkus unterbieten ihre theoretische Kapazität in der Praxis zum Teil deutlich. In einer Lithium-Eisenphosphat-Kathode konnten Forschende der TU Graz nun genau beobachten, was der Batterieeffizienz entgegenwirkt.