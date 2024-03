Alle Haushalte in Niederösterreich mit einer Solaranlage können sich am Projekt „Green the Flex“ beteiligen. Zusätzlich können Betreiber*innen einer PV-Anlage auch Geld sparen, indem sie den Eigenverbrauch ihrer selbst erzeugten Sonnenenergie maximieren und damit weniger Strom aus dem Netz zukaufen müssen.



Das Energiemanagement-Tool „Optimierungs-Assistent“ ist im Rahmen des Projekts für Privathaushalte kostenlos und vernetzt die PV-Anlage mit Verbrauchern. So kann der Betrieb der Geräte auf die gerade zur Verfügung stehende Energie abgestimmt werden. Kernstück der Lösung zur Eigenverbrauchs-Optimierung ist ein intuitives Kundenportal, welches die Energieflüsse im Haushalt in Echtzeit visualisiert. Nutzer*innen sehen so, wie viel Strom erzeugt, verbraucht und ins Netz eingespeist wird.