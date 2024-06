Erst kürzlich versammelten Interessierte zum einjährigen Geburtstag der Bürgerenergiegemeinschaft Eisbärenpower im Wiener Schweizerhaus. Die Eisbärenpower wurde Anfang 2023 auf Initiative der Vereinigten Eisfabriken und Kühlhallen Wien sowie dem Energieberatungsunternehmen Power Solution ins Leben gerufen. Die PV-Anlage auf den Kühlhallen mit 500 kWp ist die erste Erzeugungsanlage der BEG und kann neben den Kühlhallen in Wien etwa 12 Haushalte mit Strom versorgen. Eine Erweiterung der Anlage ist bereits in Planung.



Roland Spitzhirn, Geschäftsführer Vereinigte Eisfabriken und Vorstandsmitglied der Eisbärenpower: „Die Eisbären-Familie sind wir alle: Kollegen, Freunde und Nachbarn der Vereinigten Eisfabriken. Unser Ziel ist es, bis Ende 2025 30 Anlagen in der Eisbärenpower zu haben.“ Durch die Gründung der Eisbärenpower als BEG kann der klimafreundliche Strom in ganz Österreich ausgetauscht werden. Primäre Zielgruppe sind die Mitglieder und Mitarbeitenden der Vereinigten Eisfabriken, beitreten können aber Personen in ganz Österreich mit freien Dachflächen.