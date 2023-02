Im Juli 2021 wurde das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) beschlossen, das die EU-Vorgaben zu sogenannten Energy Communities in nationales Recht umsetzt. Sowohl EEG als auch BEG haben aus zwei oder mehreren Mitgliedern bzw. Gesellschafter*innen zu bestehen und können als Vereine, Kapitalgesellschaften (AG, GmbH), Personengesellschaften, Genossenschaften und ähnliche Vereinigungen mit Rechtspersönlichkeit errichtet werden. Wesentliches Kriterium für den Gesetzgeber ist, dass der Hauptzweck nicht in der Erzielung finanzieller Gewinne liegt.



Im EAG heißt es zur EEG wie auch zur BEG: „Sie hat ihren Mitgliedern oder den Gebieten, in denen sie tätig ist, vorrangig ökologische, wirtschaftliche oder sozialgemeinschaftliche Vorteile zu bringen.“ Das EAG verfolgt damit einen eigenständigen Begriff der Gemeinnützigkeit. In den Gründungsdokumenten sollte jedenfalls erwähnt werden, dass der Hauptzweck im Erzielen von Umwelt-, Wirtschafts- oder sozialen Gemeinschaftsvorteilen für die Mitglieder und/oder die Region liegt.