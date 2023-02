Der geplante, massive Ausbau von Photovoltaik-Strom wird zu einem enormen Speicherbedarf führen. Denn Sonnenstrom wird untertags hauptsächlich etwa von 10 bis 17 Uhr erzeugt. Photovoltaik steht in Österreich rund 1.100 Stunden im Jahr zur Verfügung. Damit steht Sonnenstrom zeitlich in einem Achtel des Jahres mit 8.760 Stunden als Energiequelle zur Verfügung. Da in den meisten Häusern der Verbrauch in dieser Zeit im Normalfall deutlich unter der Photovoltaik-Stromerzeugung liegen wird, muss Strom im Haus in Batteriespeichern für eine spätere Verwendung gepuffert oder in das Stromnetz zurück eingespeist werden.

Völlig ungeklärt und ebenfalls noch nicht entschieden ist, wie die Speicherung – insbesondere die saisonale Speicherung vom Sommer in den Winter – physikalisch gelöst werden soll: Soll die Speicherung in Molekülen, also nach Umwandlung des Stroms in erneuerbare Gase, oder in Elektronen erfolgen, also in Batteriespeichern?