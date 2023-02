„Wir sind enorm stolz darauf, dass sich TenneT zur Unterstützung seines Übertragungsnetzes an Emerson gewandt hat“, betont Al Eliasen, President des Emerson-Geschäftsbereichs OSI Digital Grid Solutions. „Wir freuen uns auf die Umsetzung eines erfolgreichen Projekts und eine dauerhafte Partnerschaft, die das Engagement von TenneT zur Bereitstellung einer zuverlässigen Stromversorgung rund um die Uhr für unsere Kunden unterstützen werden.“ Emerson hatte seine Kompetenz im Bereich der internationalen Elektrifizierung durch die Übernahme vom Open Systems International im Oktober 2020 verstärkt. Die Kombination aus Emersons branchenspezifischer Erfahrung in der Energieerzeugung und der komplementären Software und Reichweite von OSI Inc. in der Energieübertragungs- und Verteilungsbranche ermöglicht Unternehmen die Überwachung, Steuerung und Optimierung von Betriebsabläufen im gesamten Energieversorgungsnetz in Echtzeit.