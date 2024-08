Das österreichische Unternehmen Glock Ecotech erweitert sein Produktangebot um Outdoor-Batteriespeicherlösungen. Der neue Industriespeicher Glock Bess in Containerbauweise sorgt dafür, überschüssigen Strom in Schwachlastzeiten zu speichern und in Spitzlastzeiten zur Verfügung zu stellen.



Mit flexiblen Optionen für Speicherkapazität und Außendesign kann der Batteriespeicher sowohl an den benötigten Strombedarf als auch optisch an den Betriebsstandort angepasst werden. Die Anlagen können etwa in Wohnsiedlungen, Hotelanlagen oder Industriebetrieben eingesetzt werden. Das Design zeichnet sich durch eine hohe Brandschutzklasse (REI 120), einen entsprechenden Korrosions-, Staub- und Spritzwasserschutz sowie eine gesicherte Klimatisierung aus.

Zusätzlich ermöglicht ein Echtzeit Fernüberwachungs- und Steuerungssystem eine kontinuierliche Kontrolle der Speicherprozesse sowie eine hohe Ausfallsicherheit. Der schlüsselfertige Batteriespeicher kann über einen 3-Phasen-400V-Anschluss (DC-AC Lösung) in Betrieb genommen werden. Die Größenklassen von 10, 20 und 40 Fuß weisen Nettokapazitäten von 462 kWh, 1.078 kWh und 2.079 kWh auf. Um individuelle Nutzungsbedürfnisse zu erfüllen, können die Anlagen auch parallel betrieben und erweitert werden.