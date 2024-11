Grüne Erfindungsanmeldungen aus Österreich haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten verdreifacht. Den stärksten Zuwachs zeigen dabei Smart-Grid-Technologien, also digitale Technologien, die Stromnetze „smart“ machen und für eine effizientere und flexiblere Steuerung von Energieerzeugung, -verteilung und -verbrauch sorgen. Hier lässt sich mit einem jährlichen Zuwachs von 12 Prozent die größte Wachstumsrate beobachten, gefolgt von sauberen und nachhaltigen Technologien aus dem Produktionsbereich mit rund 9 Prozent Wachstum und Technologien zur Reduktion von Treibhausgasen in Bezug auf Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Energie mit über 60 Prozent Wachstun.



In Österreich kommen auf 1 Mio. Einwohner*innen doppelt so viele Erfindungen aus dem Bereich Umwelttechnologien wie im EU-Schnitt, was sich auch auf die Exportzahlen auswirkt. Hier rangiert Österreich mit 15 Mrd. Euro, trotz seiner vergleichsweise geringen Größe, hinter Deutschland bereits an 2. Stelle. Österreich verzeichnet auch die sechsthöchste Zahl an Beschäftigten in der Umweltwirtschaft in der EU – der Beitrag, den die Umweltwirtschaft in Österreich zum BIP beträgt, ist EU-weit jedoch der zweithöchste.



Österreichs Universitäten leisten mit 10 Prozent ihrer Erfindungsanmeldungen im Bereich saubere und nachhaltige Technologien ebenfalls einen wichtigen Beitrag. Rankingführer ist Österreich bei sauberen und nachhaltigen Technologien im Gebäudebereich. Gemessen an der Bevölkerung liegen wir hier weltweit auf Platz 1, im Abfall-/Abwasserbereich erreichen wir mit unseren Ideen Platz 3.

