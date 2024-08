Das Programm widmet sich am ersten Tag in einzelnen Themenblöcken den Innovationen im Modul-Design und in der Zelltechnologie, erörtert die Frage, wie Photovoltaik zur effizienten Flächennutzung beiträgt, stellt Energiespeicherung in den Fokus und präsentiert PV-Lösungen, die ideal in die gebaute Umwelt integriert sind.



Am zweiten Tag geht es weiter mit Themenabschnitten, in denen über Qualität und Zuverlässigkeit bei Photovoltaik und PV-Speichersystemen gesprochen wird, notwendige Rahmenbedingungen für Flexibilität in der zukünftigen Stromnutzung sowie die Rolle der Digitalisierung in der Energiewende diskutiert und Einblicke in Best Practice Speicherlösungen gegeben werden.



Darüber hinaus können Teilnehmer*innen in Kleingruppen an beiden Tagen an Parallelworkshops teilnehmen, in denen gemeinsam mit Expert*innen zu den Themen Repair, Reuse (Second Life) und Recycling von PV-Modulen (Tag 1) sowie Farbe in der Photovoltaik – Innovative Lösungen für PV in Denkmal- und Landschaftsschutzzonen (Tag 2) diskutiert und gearbeitet wird.