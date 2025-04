Die in Primtech erstellten Datensätze wurden dann über eine Schnittstelle vollautomatisch nach Eplan exportiert. Darauf basierend wurde die Sekundärtechnik in Eplan geplant. Abschließend wurden die Daten aus der Sekundärtechnik in den Digitalen Zwilling integriert.

Diese Arbeiten sind nahezu abgeschlossen. Mit der Dokumentation des Ist-Zustands wurde die Basis für den effizienten Austausch der Sekundärtechnik des Umspannwerks gelegt. „Alle Daten sind verifiziert. Grundsätzlich wird das Prinzip ‚Single Source of Truth‘ beachtet. Dabei bleiben die Daten in den ursprünglichen Systemen unangetastet und werden mit dem Digitalen Zwilling verknüpft“, erklärt Jan Oliver Kammesheidt, Global Vertical Market Manager Energy bei Eplan. „So lassen sich Redundanzen vermeiden, die zukünftig problematisch werden könnten.“ An zentraler Stelle bietet der Digitale Zwilling Zugriff auf alle relevanten Informationen des Umspannwerks.