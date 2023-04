„Cyberangriffe auf die Energieversorgung nehmen zu“, weiß Entwicklungschef Gerald Wallner. „Gelungen ist dies bei heimischen Energieversorgungs-unternehmen bislang nicht.“ Damit dies auch so bleibt, arbeitet Wallner mit dem Verbund bei einem OT-Forschungsprojekt zusammen. OT oder operative Technologie – im Gegensatz zu IT – umfasst Hardware, Maschinen und Anlagen, die für die physischen Prozesse in einem Unternehmen verantwortlich sind.



Eben diese physische Umgebung, konkret: ein komplettes Umspannwerk, simuliert der Head of Development bei CyberTrap. „Gelingt einem Angreifer der Zugang zu einer derartigen Anlagen, wird er versuchen, diese Information zu verkaufen. Dazu muss er beweisen, dass er tatsächlich in der Lage ist, ein Umspannwerk lahmzulegen“, erklärt Wallner.



Hat er sich dabei in einen virtuellen Klon verirrt, kann er freilich keinen tatsächlichen Schäden anrichten. „Er kann Befehle geben, auf Sensoren zugreifen und Einstellungen ausführen. Dass er dies nicht in einer realen Umgebung macht, ist für ihn jedoch nicht erkennbar.“



Die Fallensysteme des Deception-Spezialisten simulieren die Steuerungsgeräte der einschlägigen Hersteller wie Siemens und Voith. „Wir emulieren deren Firmware, der Köder ist damit vom echten Produkt nicht zu unterscheiden.“ Voraussichtlich bis Ende des Jahres soll das Projekt abgeschlossen sein, danach sind Webinare für Energieversorgungsunternehmen geplant.