Bis zu 80 Prozent Energieersparnis erzielt LED im Vergleich zu herkömmlichen Leuchten. Die Sparte Licht, ein Netzwerkpartner des FEEI, hat in Zusammenarbeit mit Klimaaktiv einen kompakten Überblick über die Vorteile der LED-Technologie sowie aktuelle Förderprogramme in Österreich in einem Folder zusammengefasst - und will damit für die einfache, kostensparende Umrüstung gemäß EU-Leuchtstofflampenverbot sorgen.

Der Folder beschreibt die fünf Schritte der LED-Umrüstung in Österreich - von der Information über die Antragstellung bis zum Erhalt der Förderung. „Mit unserem Folder geben wir Betrieben und Kommunen einen kompakten Überblick über den einfachen Umstieg auf eine zukunftssichere LED-Beleuchtung“, so Petra Lackner, Klimaaktiv-Programmmanagerin für Betriebe. Im Innenbereich werden bis zu 30 Prozent der Kosten gefördert, das sind maximal 300.000 Euro innerhalb von drei Jahren. Das Förderbudget für eine LED-Umrüstung im Außenbereich beträgt maximal 15 Prozent, das sind bis zu 4,5 Mio. Euro innerhalb von drei Jahren.

