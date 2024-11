Elektropraxis@Punktum: Ende 2023 war laut Schätzung für Österreich die Rede von mehr als 10 Millionen Leuchtstofflampen, die noch im Einsatz sind. Wo stehen wir ein Jahr später?



Heinrich Sachs: Man kann durchaus sagen, dass mehr Bewegung in den Technologiewechsel gekommen ist. Das Bewusstsein für Refurbishment ist gestiegen – nicht nur, weil die Leuchtstofflampe ausläuft, sondern unter anderem auch wegen des Energiesparens und für CO 2 -Reduktionen. Man muss aber klar sagen, dass das Thema noch nicht ganz am Markt angekommen ist. Hier liegt noch Aufklärungsarbeit vor uns. Ich vermute, dass bisher lediglich rund 15 Prozent getauscht wurden. Eine solche Schätzung ist allerdings schwierig.



Stichwort Aufklärungsbedarf: Wurde der Tausch nicht gut genug verkauft oder woran liegt die mangelnde Geschwindigkeit bei der Umsetzung? Die entsprechenden Regelungen gibt es ja bereits mit der RoHS-Richtlinie der EU.



Sachs: Ich glaube schon, dass der notwendige Tausch oft genug medial erwähnt wurde. Wir haben aber in Österreich sehr viele Klein- und Mittelbetriebe, die wir mit Informationen nur schwer direkt erreichen können. Auch wir als Sparte und die einzelnen Mitglieder leisten Aufklärungsarbeit. Auf der FEEI-Homepage findet man ausreichend Informationen für eine nachhaltige Beleuchtungssanierung. Im Gegensatz zu den vielen kleineren Unternehmen beschäftigen sich gerade größere Firmen intensiver mit diesem Thema. Eine nachhaltige Beleuchtungssanierung ist eine Investition in bessere Lichtqualität bei gleichzeitiger Reduktion der Energiekosten und somit einer maßgeblichen CO 2 -Reduktion.