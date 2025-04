Regiolux hat in diesem Jahr erneut ein Programm an kostenfreien Web-Seminaren für Licht-, TGA- und Elektroplaner*innen, Fachhandwerker*innen, Architekt*innen und kommunale Entscheidungsträger*innen geschnürt, die sich mit den aktuellen Herausforderungen beim Thema Licht befassen.

Im Fokus stehen dabei: die energetische Beleuchtungssanierung – mit Hinblick auf Raumwirkung, Wohlbefinden, Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit –, außerdem objektspezifische Lichtlösungen und die Digitalisierung von Beleuchtungstechnik. Die Lichtspezialist*innen von Regiolux informieren zudem darüber, wie ein DALI-System zur präzisen Steuerung von Beleuchtung eingerichtet und genutzt werden kann. Ab Mai 2025 bietet Regiolux auch wieder Präsenz-Seminare am Unternehmenssitz in Königsberg an

