Das bayrische Unternehmen Regiolux strukturiert seinen Vertrieb in Österreich neu und hat zum 1. Januar 2025 eine 100-prozentige Tochtergesellschaft gegründet. Die in Ried im Innkreis ansässige Regiolux Austria GmbH ist – neben Polen und den Niederlanden – bereits die dritte Niederlassung des deutschen Herstellers für technisches Licht in Europa. Die erfolgreiche Zusammenarbeit von Regiolux mit dem bisherigen Vertriebspartner Euro Unitech endet deshalb zum Jahresende 2024.

„Österreich ist ein enorm wichtiger Markt und die eigene Repräsentanz ein weiterer Schritt im Rahmen einer überlegten Expansionsstrategie“, erläutert Marco Steffenmunsberg, Geschäftsführer der Regiolux GmbH, die Entscheidung.

