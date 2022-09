In ganz Europa spitzt die öffentliche Hand zurzeit den Rotstift beim Stromverbrauch: An vielen historischen Bauwerken und Denkmälern geht nachts jetzt das Licht aus. Diskutiert wird auch, ob alle Straßenleuchten in Betrieb bleiben, und die bevorstehende Weihnachtsbeleuchtung der Einkaufsstraßen wird ebenso kritisch evaluiert. Doch welche Maßnahme ist tatsächlich die richtige? Wie viel Stromverbrauch können Städte und Gemeinden so sparen? Die deutsche Brancheninitiative licht.de hat nun die Argumente pro und kontra zusammengefasst und zeigt auf, wo das größte Potenzial zur Energieeinsparung tatsächlich liegt.

LEDs sparen bis zu 80 Prozent

In der kommunalen Lichtversorgung macht die Straßenbeleuchtung häufig bis zu 50 Prozent am Gesamtstromverbrauch aus. In kleinen Gemeinden sind es oft sogar noch mehr. "Nach Schätzung von licht.de sind jedoch erst 45 Prozent der Lichtpunkte auf effiziente LED-Technik umgerüstet", so Jürgen Waldorf, Geschäftsführer der Brancheninitiative. LEDs können in Kombination mit modernem Lichtmanagement gegenüber einer herkömmlichen Beleuchtung mit Halogen-Metalldampflampen bis zu 80 Prozent Strom und Betriebskosten sparen, benennt der Experte das beträchtliche Einsparpotenzial, das auf der Straße schlummert.

Ein weiterer Kostenfaktor ist die arbeitsintensive Wartung konventioneller Straßenleuchten. Dank robuster, langlebiger LEDs und Lichtmanagementsystemen, die defekte Lichtpunkte sofort melden, sinkt der Wartungsaufwand signifikant.



Licht nur dort, wo es auch gebraucht wird



Ein zweiter Lösungsansatz ist eine adaptiv geregelte Straßenbeleuchtung. Sie dimmt das Licht, wenn keine Verkehrsteilnehmer unterwegs sind – das ist effizient, mindert Lichtimmissionen und schont die Tierwelt. „Um den breiten Einsatz adaptiver Beleuchtung voranzutreiben, gibt auch die neue Straßenbeleuchtungsnorm DIN 13201-1 planerische Freiheiten, etwa bei der Nachtabsenkung“, so Waldorf.