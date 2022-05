Neue App: „Help me by Somfy“

Mit der neuen App „Help me by Somfy“ können Fachhändler*innen und Monteur*innen die Inbetriebnahmeanleitungen für eine Vielzahl von Somfy-Produkten direkt auf ihrem Smartphone abrufen. Die App für digitale Gebrauchsanweisungen erweist sich als praktisches Werkzeug auf der Baustelle und soll vor Installationsfehlern schützen. Denn manchmal fehlt es einfach an der nötigen Zeit, um sich vor Ort durchs Papier zu wühlen und die passende Gebrauchsanweisung ausfindig zu machen. Alle Informationen zur Einstellung und Inbetriebnahme von Antrieben und Steuerungen gibt es nun auf dem Smartphone – auch offline.