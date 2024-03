Installationen nach KNX-Standard sind beliebt. Sie weisen aufgrund des herstellerübergreifenden Standards ein hohes Maß an Interkompatibilität und Flexibilität auf. Jedoch ist ein nachträgliches Integrieren weiterer Komponenten aufgrund der Kabelgebundenheit der Lösung häufig mit einem gewissen Aufwand und Eingriffen in die Gebäudesubstanz verbunden. Im Gegensatz dazu ist die modulare Smart Home-Lösung Wiser von Schneider Electric funkbasiert. Bei dieser erfolgt die Kommunikation einzelner Komponenten über den Branchenstandard Zigbee. Ein aufwändiger Umbau ist bei Nachrüstungen nicht notwendig, weshalb das System sich auch gut für Mieträume eignet.



Das neue SpaceLogic KNX Hybrid Modul schafft nun eine Verbindung zwischen diesen bisher inkompatiblen Welten. Angeschlossen an Wiser for KNX oder einen spaceLYnk Controller ermöglicht das Hybrid Modul eine drahtlose Verbindung der Wiser Geräte von Schneider Electric mit installierten KNX-Lösungen. Das Wiser-Sortiment umfasst beispielsweise fernsteuerbare Steckdosen im System M und System Design, Smart Plugs, drahtlose Fenster- und Türsensoren, Bewegungs- und Wassersensoren oder Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren, die sich mithilfe des Moduls in eine bestehende KNX-Installation integrieren lassen.



Für die Kopplung muss lediglich die SpaceLogic KNX Hybrid Applikation installiert sein. Wie mit jedem anderen KNX-Gerät werden die drahtlosen Wiser-Geräte in wenigen Schritten gepaart und konfiguriert. Auf diese Weise lassen sich Wiser-Komponenten von KNX-Geräten steuern – und umgekehrt. Die Wiser KNX App ermöglicht es zudem, alle Geräte zu steuern, Zeitpläne und Automatisierungen zu erstellen sowie Benachrichtigungen zu empfangen.