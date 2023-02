Immer leistungsfähigere Lithium-Ionen-Akkus erlauben den kabellosen Einsatz von Elektrowerkzeug. War es früher nur der klassische Akkuschrauber, so erleichtern heute akkubetriebene Bohrhämmer, Trennschleifer, Sägen etc. die Arbeit. Oft wird jedoch übersehen, dass Lithium-Ionen-Akkus besondere Anforderungen an den Umgang stellen, um Brandgefahren auszuschließen. CEMO, Spezialist für den Umgang mit Gefahrgut, hat nun eine Akku-Systembrandschutzbox für Transport und Aufbewahrung entwickelt, um den sicheren Umgang mit den Akkus zu erleichtern.



Die Box ist in zwei Größen mit 40 x 30 cm Grundfläche und 21,5 oder 34 cm Höhe erhältlich. Sie ist für Lithium-Akkus der UN-Verpackungsgruppe II, also die üblichen Werkzeugakkus zugelassen. Durch eine spezielle Brandschutzauskleidung und formbare Spezialkissen soll die schlagzähe Kunststoffbox die Akkus vor Erschütterungen und im Brandfall die Umgebung vor Feuer schützen. Die Box ermöglicht auch eine stationäre Lagerung für Akkus, die durch Sturz, Schlag oder Überhitzung beschädigt wurden.