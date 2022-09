Die Montage von Befestigungselementen für die Elektroinstallation, vor allem überkopf und in Serie, ist auch für kräftige und routinierte Anwender anstrengend. Die körperliche Beanspruchung fällt mit dem Gas-Nagelgerät PULSA 27E jetzt deutlich geringer aus. Dieses ist etwa 25 Prozent leichter als Akku-Nagelgeräte und 15 Prozent leichter als Akku-Bohrhämmer , die für die herkömmliche Dübelmontage notwendig sind.

Der Einsatz von Gas-Nagelgeräten ist die zeit- und kostensparende Alternative bei der Elektroinstallation gegenüber der Befestigung mit Dübeln. Dabei muss das Bohrloch durch das Befestigungselement angezeichnet werden, gebohrt, der Dübel einsteckt und der Nagelanker einschlagen werden. Das beansprucht Zeit, beim Bohren entsteht Staub und das Einschlagen ist, vor allem überkopf, anstrengend.

Mit dem neuen Gas-Nagelgerät werden Lochbänder am Boden, Rohrklemmen an der Wand und Abhänger in der Decke in Beton, Vollsteinmauerwerk, Putz und sogar Stahl befestigt. Die 95 J Eintreibenergie garantieren den sicheren Halt der magazinierten Nägel (15 - 27 mm) in hochfestem Beton und Stahl. Die Nägel sind zugelassen für die Befestigung von Kabelanlagen mit Funktionserhalt E30 bis E90.



Neben dem geringeren Gewicht von nur mehr 3.400 Gramm mit Akku ist das Werkzeug auch auf Ergonomie getrimmt. Balance, Bedienung, spürbare Rückschlagenergie und die Winkelstellung zur Werkzeugwirkungsachse wurden berücksichtigt. Für das Ansetzen beim Eintreibvorgang ist Anpressdruck notwendig. Nicht die Energiekapazität des Gas-Nagelgeräts, sondern der Mensch ist der limitierende Faktor. Der Mensch kann nicht dauerhaft und nur in begrenztem Umfang Kraft aufbringen. Deshalb hat SPIT konstruktiven Aufwand bei der Eintreibvorrichtung verwendet, um den Anpressdruck zu reduzieren. Gegenüber von Akku-Geräten reduziert sich dieser bei 1.000 Befestigungen um 2 t. Die spezielle Setznase und das ausgesprochen kompakte Gehäuse erleichtern das Einführen und Setzen. SPIT bietet ein Sortiment an Montageelementen für die Elektroinstallation an, zudem können die gängigen Produkte von Herstellern wie OBO Bettermann und Schnabl verarbeitet werden.