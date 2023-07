Für die Energiewende muss auch die Windkraft ausgebaut werden. Das kann jedoch nur gelingen, wenn die Politik in den Bundesländern die Rahmenbedingungen zur Verfügung stellt, wie dieIG Windkraft Österreichkritisiert.



„Nach wie vor fehlen in beinahe allen Bundesländern Flächen für den Windkraftausbau, die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren und das Personal in den Behörden, damit die kommenden Projekte zeitgerecht bearbeitet werden können“, erklärt Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft. Der Ausbau der Windkraft könne daher nur gelingen, wenn die Bundesländer die nötigen Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen.



Ein Blick auf das letzte Jahr bestätigt, dass der Windkraft-Ausbau weiterhin vor Hürden steht: 2022 schwächelte der Windkraftausbau weltweit und verlangsamte sich um 16 Prozent. Insgesamt 77,6 GW wurden ausgebaut, 49 Prozent davon in China und 21 Prozent in der EU. Nach den starken Ausbaujahren 2020 und 2021 wies der Windsektor 2022 bezogen auf den Bestand eine Ausbaurate von rund 11 Prozent auf – eine der niedrigsten Raten seit Beginn der modernen Windkraftnutzung.