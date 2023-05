Trotz schwieriger Windmarktsituation 2022 konnten sich die österreichischen Zulieferfirmen am internationalen Windmarkt behaupten. Mittlerweile können fast alle Teile einer Windkraftanlage auch in Österreich hergestellt werden. Einige Österreichische Zulieferbetriebe zählen zu den Marktführern in ihrer Sparte. So wird jedes dritte Windrad mit einer Steuerung der Vorarlberger Firma Bachmann ausgestattet und jedes zweite Windrad ist mit einer Bremse der oberösterreichischen Firma MIBA versehen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer österreichischer Unternehmen, die am Weltmarkt positionieren:

Der Wälzlagerhersteller NKE Austria aus Steyr, der Lager unter anderem für Getriebe, Generatoren oder als Hauptrotorlager für Windturbinen-Hersteller produziert, verzeichnete im Vorjahr ein Wachstum von 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Weltweit wurde ein Umsatzrekord von 60 Mio. Euro erwirtschaftet.