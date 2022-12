Auch Investitionen in energiesparende Technologien wurden bei Fronius getätigt: Mithilfe von zwei Eisspeichern wird der Produktionsstandort in Sattledt im Winter beheizt und im Sommer gekühlt. Es handelt sich dabei um die aktuell größte Anlage dieser Art in Europa. Ein weiteres Highlight ist das vollautomatisierte Hochregallager, das Platz für 7.000 Paletten und 12.500 Kleinteilebehälter bietet.



Am tschechischen Standort Krumau ist die nächste Erweiterung bereits in Planung, obwohl der jüngste Anbau gerade erst fertig geworden ist. In den kommenden fünf Jahren ist eine Verdoppelung der Zahl an Mitarbeitenden und ein signifikanter Ausbau der Fertigungsflächen geplant. Fronius investiert auch in neues Personal. In den kommenden beiden Jahren rechnet Hackl mit einem starken Wachstum: „Bis Ende 2023 suchen wir international rund 1.300 neue Mitarbeitende.“