Die Wandmelder theMura eignen sich zur energieeffizienten Beleuchtungssteuerung z. B. in Korridoren, Treppenhäusern, Kellern und WCs. 2-Draht-Melder sind vor allem bei Renovierungen und Umbauten in Kombination mit einem Theben Treppenlicht-Zeitschalter geeignet. Die 3-Draht-Melder finden ihren Einsatz auch in Neubauten und überzeugen insbesondere als Präsenzmelder mit praktischen Zusatzfunktionen. Neben dem Theben-Design ermöglicht ein breites Spektrum an verfügbaren Abdeckrahmen die Anwendung in Schalterprogrammen von Busch-Jaeger, Jung, Merten, Gira, Legrand, Berker und Feller.