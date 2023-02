Die neue Benutzeroberfläche von Wiha hat nicht nur ein moderneres Aussehen erhalten, sondern ist auch wesentlich reaktionsschneller, wodurch die Webseite eine fast dreifach schnellere Ladezeit hat. Besonderen Wert wurde auf eine hohe Benutzerfreundlichkeit bzw. „Usability“ auf allen Endgeräten und in allen Ansichten gelegt. Je nach Anwendungsbereich findet jede Zielgruppe, ob Handel, Elektriker, Modellbauer oder Hobby-Handwerker in den Anwendungswelten spezifische Informationen, Clips, Angebote, Produkttipps und mehr. Diese stellen einen optimalen Ausgangspunkt dar, um die individuelle Kundenreise in die Wiha-Welt an Elektriker Werkzeug zu starten oder fortzusetzen - egal, ob nur nach Informationen, Produkten oder detaillierten Artikeleingaben gesucht wird.

In Zusammenarbeit mit den erfahrensten Persönlichkeiten und führenden Playern der e-Commerce-Branche garantiert der Shop Usability Award, der seit 2008 verliehen wird, Neutralität und Professionalität bei der Bewertung und Auswahl der besten Shops.