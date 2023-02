BELEUCHTER UND BESCHALLER IN DER CORONA KRISE : „Berufsgruppe steht mit dem Rücken zur Wand“

Wohl keine Berufsgruppe innerhalb der Elektrotechniker-Bundesinnung wurde von der Covid-19 so hart getroffen wie die Beleuchtungs- und Beschallungstechniker. Deren Berufsgruppenobmann Alexander Kränkl wandte sich in einem offenen Brief an den Bundeskanzler.