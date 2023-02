Um die Branche schnell auf Betriebstemperatur zu bringen, müssen sich alle Beteiligten an der Wertschöpfungskette einbringen – ob Elektriker, Großhandel oder Industrie. Wirth ortet viel Unterstützung durch die Lieferanten in Zeiten von Corona – sei es mit kostenloser Belieferung oder verlängerten Zahlungszielen. Der nächste Schritt aus seiner Sicht: „Um den Motor zum Schnurren zu bringen, braucht es gemeinsame werbliche Aktivitäten. Wir müssen potenzielle Häuslbauer und Sanierer ermutigen, in nächster Zukunft in ihr Eigenheim zu investieren.“