Der BEÖ spricht sich für eine Novellierung des Wohnrechts aus, um das Laden zu Hause zu vereinfachen. „Um die Klimaziele zu erreichen, müssten laut einer aktuellen Studie des Austrian Institute of Technology täglich 360 Lademöglichkeiten errichtet werden,“ so Ute Teufelberger. Empfohlen werden bundesweit einheitliche Förderungen für Investitionen in die Ladeinfrastruktur in Bestandswohnanlagen sowie für E-Mobility-Checks.