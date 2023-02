Die steigenden Corona Zahlen führen zur Absage weiterer Veranstaltungen in Österreich. „Wir fühlen uns in der Verantwortung für unsere Mitarbeiter, unsere Kunden und unsere Partner der Industrie, Gesundheit als oberste Priorität zu setzen und den Partnertreff am 23. und 24. April 2020 in Salzburg zu verschieben“, heißt es so seitens des Großhändlers Sonepar. Immerhin dürfen sich Sonepar-Partner schon jetzt auf den 8. und 9. Oktober freuen: Dann nämlich werden die Sonepar-Festspiele in Salzburg nachgeholt. Angekündigt ist zudem ein „Partnertreff auf digitaler Ebene“ noch im Frühjahr.