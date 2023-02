Die Autobahnmeisterei Klagenfurt ist einer der strategisch wichtigen Standorte der ASFINAG. Von hier aus erfolgt nicht nur die Wartung der Autobahnen A2 und A10, sondern auch die Überwachung der zahlreichen Tunnel durch die Verkehrsmanagementzentrale. Im Zuge der ASFINAG-Klimaschutzprogramms wurde hier bereits 2020 eine Photovoltaikanlage mit 702 PV-Modulen auf einer Fläche von 1.100 Quadratmeter und einer Spitzenleistung von 220 kWp in Betrieb genommen. Um den so erzeugten „grünen“ Strom auch nachts oder bei Ausfall des öffentlichen Netzes nutzen zu können, wurde die Anlage um ein "hybrides Smart Grid" erweitert. So werden lokale, intelligente Stromnetze bezeichnet, die zwar mit dem öffentlichen Versorgungsnetz verbunden sind, jedoch sich bei Bedarf davon abtrennen und eigenständig versorgen können.