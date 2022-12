Die vergangenen Jahre waren völlig anders, als wir erwartet hatten. Sie haben damit einerseits Perspektiven und Denkmuster verändert, leider aber auch die Existenz vieler Selbstständiger und kleiner Unternehmen in Schieflage gebracht. Aber es waren auch Jahre vieler Chancen. Chancen, globale Herausforderungen neu zu denken und neu zu gestalten– speziell für Unternehmen und ihre Marken. Die Krisen, die in den nächsten zehn Jahren auf uns zukommen, sind vielfältig und werden sich in ihrer Wechselwirkung verstärken. Krisen, die die Unternehmen dazu zwingen, langfristig zu denken und zukunftsgerichtet zu agieren.



Marken, die nachhaltig erfolgreich sein wollen, müssen sich dazu bekennen, was sie ausmacht. Und sie müssen festlegen, was sie in zehn Jahren sein wollen. Für welche Werte sollen sie in der Welt der Zukunft stehen, welche bisherigen Herangehensweisen sollten sie hinter sich lassen?