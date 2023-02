Durchwachsen fällt der Rückblick auf 2019 aus: In einem schwierigen Marktumfeld erwirtschaftete Weidmüller einen Umsatz von 830 Millionen Euro (plus ein Prozent). „Angesichts der Eintrübung der Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte sind wir mit dem Ergebnis zufrieden“, so Bibelhausen. Durch den Einstieg in Zukunftsmärkte wie jenen der Elektromobilität, die weitere Automatisierung und das Geschäft mit IIoT-Lösungen soll für die Zukunft der Turbo gezündet werden.

Um ein Prozent wuchsen die Bereiche Tragschienenkomponenten, Markierer, Drucker, Montage und Beratung. Bei intelligenten Komponenten und Lösungen betrug das Wachstum sogar sechs Prozent. „Getragen wurde das Geschäft hier von einer starken Nachfrage nach unserer neuesten Reihenklemmen Familie, Automatisierungsprodukten um u-remote sowie nach unseren Stromversorgungen“, erklärt der Vorstandssprecher. Lediglich der Bereich der Geräte- und Feldverdrahtung sowie das OEM-Geschäft lagen mit minus drei Prozent unter Vorjahr.