Den letzteren Punkt präzisiert Bundesinnungsmeister Andreas Wirth in einem Schreiben an die Mitgliedsbetriebe: Er rät dazu, den Betrieb auf ein Mindestmaß herunterzufahren. „Arbeiten, die aufschiebbar sind, gehören verschoben.“ Die Mitarbeiter sollten in Störungsdiensten organisiert werden – denn: „Die Stromversorgung ist das Um und Auf in Tagen wie diesen. Da braucht die Republik uns Elektrotechniker und Elektrotechnikerinnen!“

Krisenkommunikation ist gerade jetzt von besonderer Bedeutung. Wichtig sei, Auftraggeber darüber zu informieren, wenn eine Baustelle nicht fristgerecht fertig gestellt werden kann. Für den Fall der Unmöglichkeit der Leistungserbringung bzw. -erfüllung wird die Innung ein Formular zu Verfügung stellen. Damit lässt sich die Anspruchsanmeldung auf Vertragsanpassung abwickeln.