Die Instandhaltungstechniker von Preishuber sind angehalten, den Sicherheitsabstand von zumindest einem Meter bei Aufträgen strikt einzuhalten. Das ließe sich in der Praxis auch gut umsetzen, so der Chef. Um die Einsatzfähigkeit auch bei etwaigen Corona Krankheitsfällen zu gewährleisten, wurde das Team zudem in zwei Partien aufgeteilt: „Die Instandhaltungstechniker haben jeweils drei Tage Arbeit und danach drei Tage frei“, so Preishuber. Damit sich das ausgeht, befinden sich zurzeit einige wenige Mitarbeiter in Kurzarbeit. Ein weiterer Mitarbeiter ist im Urlaub.

Als oberösterreichischer Landesinnungsmeister der Elektro-, Gebäude- und Alarmtechniker rät Preishuber auch seinen Kollegen dringend dazu, das aktuelle Kurzarbeitsmodell in Anspruch zu nehmen, anstatt die Kündigung auszusprechen: „Das entsprechende Paket, das von der Regierung geschnürt wurde, ist extrem gut und kommt gerade zur rechten Zeit!“ Vor der Corona Krise sei der Fachkräftemangel noch bestimmendes Branchenthema gewesen. Mit der großen Pleitenwelle unter Österreichs Elektrotechnikern und Elektrikern rechnet der Innungsfunktionär daher nicht – vorausgesetzt, die aktuelle Situation dauert nicht länger als ein, zwei Monate an. Bis dahin heißt es durchhalten: „Es kommen wieder andere, bessere Zeiten, und dann brauchen wir unsere Mitarbeiter!“