Wie sieht die Zukunft der Gebäudetechnik aus? Wie kann Qualitätsansprüchen effizient entsprochen und dabei auch nachhaltig gehandelt werden? Diese und weitere Fragen, die in den nächsten Jahren jeden in der Baubranche bewegen werden, stehen im BTA-Fachforum im Fokus. Das abwechslungsreiche Programm umfasst insgesamt mehr als 30 Vorträge sowie Panel-Diskussionen mit fachübergreifendem Anspruch und wird laufend ergänzt. Am ersten Tag wird u.a. Elmar Hagmann, Mitglied der Geschäftsführung von SEDLAK, Wien, am Beispiel der SVA Wien zeigen, wie Lean Construction in der Praxis funktioniert und dadurch die Bauproduktivität gesteigert werden kann. Den digitalen Zwilling als Erfolgsfaktor stellt Werner Kreilinger von M.O.O.CON am Praxisbeispiel AKH Wien vor. In einer fachübergreifenden Panel-Diskussion werden sich Jakob Dunkel (Architekt querkraft architekten zt), Karl Friedl (Geschäftsführer M.O.O.CON) und Georg Wagner (Geschäftsführer PORR Design & Engineering) darüber unterhalten, wie durch einen integralen Blickwinkel Qualität gesichert werden kann.

Nachdem am ersten Tag der Entwicklungsprozess von Gebäuden im Vordergrund steht, fokussiert sich das Programm des BTA-Fachforums am zweiten Tag auf Projektergebnisse. Dr. Karin Stieldorf vom Institut für Architektur und Entwerfen an der TU Wien, präsentiert beispielsweise die neueste Forschung für Energieeffizienz von Gebäuden. Smarte Lösungen für die Zukunft werden u.a. von Vertretern der Kapsch BusinessCom AG und Schneider Electric Austria gezeigt. Ein aktualisierter Programmfolder ist seit Anfang Juli auf www.bt-austria.at einsehbar.