Um Normen und die technischen Anforderungen bei der Einrichtung von EDV-Arbeitsplätzen dreht sich unsere heutige Elektriker Frage:

Wie werden Steckdosen für EDV richtig abgesichert? Muss pro Arbeitsplatz separat abgesichert werden (FI und LS)?

Zur Beantwortung dieser Frage wandten wir uns an Euro Unitech Experten. Deren Antwort: „So weit uns bekannt ist, gibt es kein Regelwerk und keine gesonderten Normen für die Elektroinstallationen bei EDV-Arbeitsplätzen. Was in welchem Umfang gemacht wird, hängt wesentlich von den Wünschen des Bauherrn und von den Anforderungen ab, die an den Arbeitsplatz gestellt werden.“