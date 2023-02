Die Geräteträger sind im Lichtband fix oder variabel positionierbar. Eine zu 100 Prozent variable Positionierung ist jetzt auch bei der System-Schutzart IP54 möglich – ein Vorteil, der besonders in Fertigungshallen und Gartencentern zum Tragen kommt. Verschiedene Längen lassen sich auf ein kundenspezifisches Anforderungsprofil exakt abstimmen. Extra lange Module (/2250) sorgen für Einspareffekte bei der Montage und bei der Anzahl an Bauteilen innerhalb einer Anlage – ideal für große Logistikflächen. Für eine differenzierte Warenpräsentation im Bereich Retail lassen sich kompakte Funktionsmodule (/750) passgenau an die entsprechenden Stellen einstreuen. Flächen- und Akzentlicht für jede Warengruppe in hervorragender Qualität und einer sehr guten Farbwiedergabe (CRI 90) lassen keine Wünsche offen. Verschiedene Gehäusefarben und drei Modul-Längen (/750, /1500, /2250) sind verfügbar, so dass sie an das Store-Design angepasst werden können.