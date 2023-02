Bei aktuellen Neubauten mit effektivem Wärmeschutz oder auch bei temporärer Nutzung bieten sich elektrische Beheizungslösungen an. Das gilt nicht nur für kleine Räumlichkeiten, sondern auch für größere Innenflächen: Dunkelstrahler von Vitramo punkten laut Hersteller in großen Räumen sowohl energetisch als auch wirtschaftlich, insbesondere in Kombination mit Photovoltaik.

Neben einem Portfolio an elektrischen Infrarot-Heizelementen für Wand und Decke bietet Vitramo Infrarot-Strahler ohne sichtbares Rotlicht - sogenannte Dunkelstrahler - an. Sie beheizen etwa mittelgroße Hallenräume wie Produktions- und Lagerhallen, Werkstätten, Wintergärten oder Arbeitsplätze. Die Luft erwärmt sich so nicht direkt an den Heizelementen, sondern am Hallenboden. Daher ist die Temperatur der Raumluft ca. 1,5 Kelvin niedriger – und das bei gleichem Behaglichkeitsempfinden. Zudem soll beim Öffnen der Hallentore oder Lüften weniger Wärmeenergie als bei reinen Luftheizungen verlorengehen: Aufgrund der geringen Thermik bleibt die erwärmte Luft im Aufenthaltsbereich.