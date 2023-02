Plötzlich begann das Meer zu schmoren. Der Blick auf ein Felsenkliff im Hintergrund der Sandbucht trübte sich im Rauch ...

Das Meer, von dem hier die Rede ist, befindet sich auf einem Bild, genauer: einem Infrarotheizung Bild. Es handelt sich um einen von zwei Fällen in Kärnten, bei denen in jüngster Zeit gefährliche Kurzschlüsse an Infrarotheizungen auftraten. Besonders dramatisch: In beiden Fällen hielten sich Kinder in unmittelbarer Nähe zu den Geräten auf.